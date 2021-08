Angelina Jolie, ședință foto pe acoperiș. E mai curajoasă ca personajul Lara Croft (Foto)

17:10

Vara e timpul perfect pentru vacanțe: plajă și mult soare. Nu trebuie să uităm însă că pielea are nevoie de o atenție sporită în toată această perioadă. Iată care sunt recomandările dermatologilor pentru o piele perfectă pe timp de vară: 1. Protecția solară are prioritate Ai mai auzit asta și merită să o repetăm: folosirea […] Articolul Vara pielea are nevoie de mai multă atenție. Iată care sunt recomandările dermatologilor apare prima dată în ea.md.