Peste 80 de candidați, înregistrați pentru alegerile din Găgăuzia. În unele circumscripții – zero pretendenți

Ilia Gaffner, deputatul „Rusiei Unite" din Ural, formațiune afiliat președintelui rus, Vladimir Putin, a declarat zero venituri pentru anul 2020. Presa locală scrie că el a devenit cunoscut după ce le-a sugerat cetățenilor ruși să mănânce mai puțin. Declarația sa de avere a fost publicată pe site-ul Parlamentului regional. În declarație scrie că deputatul are […]