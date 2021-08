Vrei să petreci un weekend IT? Înscrie-te la un atelier gratuit chiar în regiunea ta

13:45

Dacă ai chef de un altfel de film, îl poți găsi destul de ușor pe HBO GO. Deși e cu mult în urma Netflix-ului, când e vorba de cantitate, interfață și câteodată chiar chiar funcționalitate, la capitolul conținut, HBO GO clar se evidențiază prin selecția sa de filme de autor, de filme europene și de filme de festivaluri. Pentru azi, îți propun spre vizionare cinci dintre acestea: diferite, bune și care dau de gândit.