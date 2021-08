Sportiva Kristina Timanovskaia, victimă a regimului autoritar din Belarus, a cerut azil politic în Polonia

17:50

Concertul de deschidere a celei de-a VI-a ediții a festivalului Moldo Crescendo #offline a avut loc ieri, 31 iulie. Un pahar de vin sub cer de vară, muzică clasică, dispoziție romantică și Enescu, Piazzolla, Brahms, Stravinsky, Shostakovich, Beethoven și Prokofiev în interpretarea celor mai buni muzicieni basarabeni care studiază peste hotare. O astfel de atmosferă […] Articolul VIDEO Muzică clasică sub cer de vară. Concertul de deschidere al Festivalului Moldo Crescendo offline, ediția a VI-a apare prima dată în Realitatea.md.