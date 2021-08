meteo | Pregătiți umbrelele. Se anunță Cod galben de furtună și descărcări electrice

16:30

Pfizer Inc şi Moderna Inc au majorat preţurile vaccinurilor lor împotriva COVID-19 în ultimele contracte de furnizare pentru Uniunea Europeană, informează duminică Financial Times. Noul preţ pentru vaccinul Pfizer a fost de 19,50 euro (23,15 dolari), faţă de 15,50 de euro anterior, a precizat publicaţia, citând conţinutul unor contracte pe care le-a putut consulta.