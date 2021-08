La Jocurile Olimpice, o tânără atletă din Belarus refuză să se întoarcă în țară

09:10

Europa Liberă: Dar ce povară cade pe umerii noii guvernări? – „Să facă ordine. Asta-i principalul, dar trebuie și noi să-i susținem, și să-i susținem până la urmă de-amu, că se arată ceva spre bine. De exemplu, dl Ghimpu a stat în parlament atâția ani și n-a vrut pensie, acum a ridicat mâna că el 6 mii are puțin, măcar 8 mii cere de la Maia Sandu. Dar d-lui când a fost în parlament de ce n-a făcut? Am văzut pe internet că Zinaida Greceanîi are pensie 11 mii și jumătate, plus salariul de deputat...