Cadouri protocolare oferite de către președinta Maia Sandu omologilor săi: Prosoape și fețe de masă, printre cele mai scumpe daruri

19:10

Deși trebuia să ajungem la Căinari, raionul Căușeni, la ora 9:00 dimineață, am ajuns aproape de ora zece. Drumurile din Moldova îi fac să întârzie chiar și pe cei mai punctuali oameni. După ce am făcut slalom printre zeci de gropi înșirate cu generozitate pe traseu, cei câțiva kilometri de asfalt relativ bun cu care ne-a întâmpinat Căinariul ni s-au părut o binecuvântare. Un indicator albastru ne spune că pentru a ajunge în centrul satului trebuie să mergem doar înainte. Direcția propusă ni s-a părut rezonabilă, așa că am înaintat admirând totodată specificul acestei localități care pendulează încă între statutul de oraș și cel de sat. De pe platforma însorită pe care am lăsat mașina și până la pragul sectorului de poliție erau vreo 20 de pași. Pe prag ne aștepta un bărbat blond, nu prea înalt, dar bine făcut. Văzându-ne își îndreaptă involuntar spatele, zâmbește și ne face semn să ne apropiem.