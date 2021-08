Magistrații examinează recursul procurorilor, care au cerut 30 de zile de arest pentru Alexandru Pînzari

01:30

Heptita de tip C este o afectiune a ficatului, cauzata de infectia cu virusul hepatic C. Acest tip de hepatita se transmite prin contactul direct cu sangele cuiva infectat.Transfuziile, anumite interventii medicale precum si injectarea substantelor interzise sînt modalitatile prin care hepatita C este transmisa de cele mai multe ori. Exista insa si surse de infectare de care te lovesti zilnic,