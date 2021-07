Cine este Natalia Gavrilița? CV-ul candidatei pentru funcția de prim-ministră

17:30

Robin and the Backstabbers cu melanjul lor de rock eclectic și versuri moderniste, criptice, ajung la Chișinău. Formația românească va susține un concert la Artcor pe 6 august, începând cu ora 19.30, iar în partea de debut vei putea asculta trupa autohtonă FlashBlood. Articolul (video) De la concertele lor nu pleacă nimeni supărat! Robin and the Backstabbers vor evolua la Chișinău apare prima dată în #diez.