Cel puţin patru persoane, rănite într-un incident armat la Berlin; Atacatorul a reușit să fugă

13:20

Medic: „Ne apropiem cu pași repezi spre un nou val al pandemiei, iar copiii sunt predispuși pentru a se îmbolnăvi” Procesul epidemic în infecția cu Covid-19 în Republica Moldova are tendință de agravare, iar Varianta Delta Plus afectează și copiii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani. Despre asta a anunțat medicul epidemiolog Ştefan Gheorghiţă, în cadrul unei conferințe organizate de Ministerul Sănătății. „Tulpina Delta este extrem de contagioasă, are un caracter de răspândire cu mult mai rapid dec...