Mașinile cu numere transnistrene, interzise să circule în afara Republicii Moldova din 1 septembrie

16:40

Universitatea de Stat din Moldova a desemnat învingătorii Quiz-ului „Testează-ți cunoștințele IT și hai la USM”. La concurs s-au înregistrat peste 50 de participanți, absolvenți ai anului 2021, care doresc să îmbrățișeze o profesie în domeniul Tehnologiilor Informaționale, precum și elevi ai claselor a VIII-XII. Astfel, învingătorii Quiz-ului „Testează-ți cunoștințele IT și hai la USM” […] Articolul Au fost desemnați învingătorii Quiz-ului „Testează-ți cunoștințele IT și hai la USM” apare prima dată în Realitatea.md.