„Ofițerii nu trebuie jăliți, dar protejați”. Prima reacție a lui Alexandru Pînzari după ce a fost reținut

În acest an, la 27 august, sărbătorim 30 de ani de independență ai Republicii Moldova. O perioadă marcată de o tranziție nesfârșită și de o continuă oscilare între est și vest. Această aniversare este un prilej pentru a ne reaminti cum a fost fiecare an al independenței noastre, care au fost urcușurile și coborâșurile, marile povești de succes și dezamăgirile ce ne-au marcat. Iată de ce, începând cu 29 iulie, AGORA îți va prezenta în fiecare zi retrospectiva fiecărui an din „calendarul Independenței”.