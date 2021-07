VIDEO // Pentru că nu a fost plătit la timp, un constructor a închiriat un excavator și a început să dărâme blocul pe care îl ridicase

10:20

Partidul Șor "cel mai probabil, va susține candidatura înaintată la funcția de prim-ministru". Despre aceasta a anunțat deputata Marina Tauber, după consultările cu președintele țării, Maia Sandu. Cu toate acestea, Tauber a mai menționat că fracțiunea Șor are un candidat pentru această funcție, dar din motiv că majoritatea parlamentară își va susține propriul candidat, Partidul