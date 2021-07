ȘTIRILE LUNII din domeniul AGRICULTURĂ

15:10

Peste 1,1 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza hepatitei B și C. Se estimează că 296 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu hepatită B, dar doar 2% dintre aceștia primesc tratament. Pentru hepatita C, care este vindecabilă, doar 21% din cele 58 de milioane de persoane din întreaga lume