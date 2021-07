Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu va susține candidatura Nataliei Gavrilița la funcția de premier

14:10

“Primul PAS din partea oamenilor buni, cedarea Stadionului Republican pentru construcția ambasadei SUA. Noi am fost categoric împotriva. Vă amintesc că în legislatura precedentă, când s-a votat legea în Parlament, eu, în calitate de Președinte, nu am semnat, atunci m-au suspendat, mai târziu noi am aprobat legea prin care am anulat legea regimului Plahotniuc. Azi majoritatea parlamentară, în frunte cu Președintele țării, au cedat terenul SUA. Aceasta este o greșeală, va bloca centrul orașului. Acest teren trebuie alocat pentru necesitățile oamenilor. Vor continua protestele și când vor încerca să construiască totul acolo”, a declarat Dodon.