Cauza penală în care este vizat deputatul Denis Ulanov, trimisă în judecată

08:50

Premierul de dreapta al Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunţat luni majorarea salariului minim cu 2%, informează publicaţia Ekathimerini, citată de Agerpres. „Contrar sugestiilor reprezentanţilor mediului de afaceri, Guvernul a decis majorarea salariului minim cu 2% anul acesta”, a declarat Mitsotakis. Recunoscând că oamenii de afaceri şi grupurile comerciale au cerut... The post Premierul Greciei anunță majorarea salariului minim. Care sunt statele cu cele mai mici salarii din UE appeared first on Portal de știri.