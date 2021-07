Comuniștii și Socialiștii nu s-au prezentat la consultările cu președintele Maia Sandu

13:30

După o perioadă în care capitala s-a aflat sub cod verde COVID-19, în municipiul Chișinău este declarat din nou cod galben de alertă, din cauza creșterii numărului cazurilor noi de infectare. Potrivit datelor Agenției Naționale de Sănătate Publică, în ultimele 14 zile, incidența prin noul coronavirus în Republica Moldova a... The post Chișinăul, din nou în cod galben de alertă COVID-19 appeared first on Portal de știri.