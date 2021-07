foto | Stație de transport public, instalată recent, a fost doborâtă de vânt

15:00

Capitala Marii Britanii cel mai bun oraş pentru a fi student. Metropola londoneză rămâne pe primul loc, pentru al treilea an consecutiv. Pe locurile doi şi trei se poziționează Munchen (Germania), respectiv Tokyo (Japonia), potrivit The Guardian. Londra are cele mai bune instituţii de învăţământ superior şi deschidere mare din partea comunităţii cu privire la … Articolul Care este cel mai bun oraș din lume pentru studenți? Top mondial apare prima dată în ZUGO.