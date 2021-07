Maraton de vaccinare doar pentru cadrele didactice, în prag de noul an școlar! Va fi disponibil și serul Pfizer

În pragul noului an școlar, Primăria municipiului Chișinău invită cadrele didactice și personalul auxiliar la un maraton de vaccinare. Acțiunea se va desfășura vineri și sâmbătă (30-31 iulie 2021), la Centrul municipal de vaccinare (str. Petru Rareş, 18). Evenimentul este organizat sub genericul „Hai la școală în siguranță!”. „La eveniment sunt așteptați să se imunizeze […] Articolul Maraton de vaccinare doar pentru cadrele didactice, în prag de noul an școlar! Va fi disponibil și serul Pfizer apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md