Unde vor staționa ASTĂZI punctele mobile de vaccinare

09:20

În pragul noului an școlar, Primăria municipiului Chișinău invită cadrele didactice și personalul auxiliar la un maraton de vaccinare. Acțiunea se va desfășura vineri și sâmbătă (30-31 iulie 2021), la Centrul municipal de vaccinare (str. Petru Rareş, 18). Evenimentul este organizat sub genericul „Hai la școală în siguranță!”. „La eveniment sunt așteptați să se imunizeze […] Articolul Maraton de vaccinare doar pentru cadrele didactice, în prag de noul an școlar! Va fi disponibil și serul Pfizer apare prima dată în Realitatea.md.