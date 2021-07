Germania nu mai primește turiști fără pașaport COVID, începând din acest weekend

15:45

Campania de admitere 2021 este în plină desfășurare. Viitorii studenți sunt în căutarea specialităților, care le vor putea oferi o profesie actuală și solicitată pe piață, pentru un viitor asigurat și lipsit de griji. Proiectul TEKWILL implementat de ATIC, cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei susține un proiect de comunicare despre procesul de admitere la specializările IT, inclusiv din considerentul soluțiilor pe care îl poate oferi domeniul IT pentru dezvoltarea profesioniștilor în Republica Moldova. Articolul Admitere 2021: Oferta Universității de Stat din Moldova pentru domeniul IT apare prima dată în #diez.