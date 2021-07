Țările cele mai potrivite pentru a supraviețui unui colaps al civilizației; Miliardarii lumii au început să cumpere pământ

16:30

Kylian Mbappe i-a închis ușa lui Real Madrid! Starul francez a anunțat ce pune la cale Kylian Mbappe (22 de ani), atacantul lui Paris Saint-Germain, mai are un an de contract cu formația franceză, iar presa din Spania a scris în perioada recentă că Real Madrid va încerca să îl transfere încă din această vară, președintele Florentino Perez fiind un admirator mai vechi al jucătorului. Cu toate acestea, Mbappe anunță că nu are de gând să plece de la PSG, cel puțin până la finalul contractului. Fotb...