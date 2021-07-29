Заседание парламента Республики Молдова (LIVE)

20:50

Синоптики объявили Желтый код неустойчивого характера погоды. Грозовые дожди с ливнями, которые начались в ночь с 4 на 5 июля, продолжатся еще три дня. Потом, судя по прогнозам, будет перерыв, а затем нас ожидают еще грозы.