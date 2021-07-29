Заседание парламента Республики Молдова (LIVE)
TodayMoldova, 29 iulie 2021 10:20
Второе заседание новоизбранного Парламента Республики Молдова, на котором должны быть избраны его руководящие органы, сформированы фракции и созданы комиссии.
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10:20
Второе заседание новоизбранного Парламента Республики Молдова, на котором должны быть избраны его руководящие органы, сформированы фракции и созданы комиссии.
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20:40
РЕТРОСПЕКЦИЯ N 14:
5 iulie 2021
20:50
Синоптики объявили Желтый код неустойчивого характера погоды. Грозовые дожди с ливнями, которые начались в ночь с 4 на 5 июля, продолжатся еще три дня. Потом, судя по прогнозам, будет перерыв, а затем нас ожидают еще грозы.
20:00
Синоптики объявили Желтый код неустойчивого характера погоды. Грозовые дожди с ливнями, которые начались в ночь с 4 на 5 июля, продолжатся еще три дня. Потом, судя по прогнозам, будет перерыв, а затем нас ожидают еще грозы.
17:00
Задержан Дорин Дамир, глава Ассоциации боев и шоу (FEA), и по совместительству фин (венчальный крестник) беглого олигарха Владимира Плахотнюка и кум бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря.
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Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.