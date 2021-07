Criza de pe piața carburnaților este una artificială, opinii

15:10

Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinării anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban pentru postul de radio public, relatează Reuters. „Există deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii pentru angajaţii din domeniul medical… am extins această regulă pentru coronavirus”,... The post Vaccinarea anti-Covid devine obligatorie în Ungaria pentru cadrele medicale appeared first on Portal de știri.