Iarmaroace agricole, în capitală! Ce trebuie să cunoască producătorii agricoli

12:00

Guvernatorul Găgăuziei, Irina Vlah, a vizitat o parcare IT din Kazan, unde s-a întâlnit cu Ayrat Khairullin, ministrul Dezvoltării Digitale al Administrației de stat a Republicii Tatarstan și cu Alexandru Borisov, directorul Complexului IT, informează PROVINCIAL. Technopark-ul din Kazan este situat pe o suprafață de 30 mii de metri pătrați. Această suprafață este o platformă […] Post-ul Guvernatorul Găgăuziei, în Kazan: Trebuie să întreprindem măsuri, care vor convinge companiile IT să deschidă oficii în Autonomie apare prima dată în Provincial.