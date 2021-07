Speranța de viață, în scădere în Republica Moldova

17:10

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, va mai rămâne un anumit timp lider al taberei politice pro-ruse din Republica Moldova, până când Kremlinul va decide că acesta trebuie schimbat. Declarații în acest sens au fost făcute de jurnalistul Vitali Portnikov, analist politic de la Kiev. Potrivit expertului în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova, a avut de pierdut nu atât socialistul Igor Dodon, cât Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. „Am spus mereu că nu există niciun fel de Igori Dodoni. La fel cum nu există, apropo, Vladimir Voronin, așa cum nu există în Ucraina Vladimir Medvedciuk, iar până la el nu a existat Victor Ianukovici. La fel cum nu a existat în Georgia Nino Burdjanadze. Rusia, de fiecare dată, încearcă prin eforturile ei politice să cultive anumite forțe care o vor susține. Ca să nu aprofundez acum toată geografia politică a întregului spațiu post-sovietic, voi aduce exemplul foarte bun al Republicii Moldova. De la început a fost Vladimir Voronin și au fost multe discuții despre cât de puternic este el ca politician, despre ce posibilități mari are și cum este susținut de Moscova. Însă imediat ce Vladimir Voronin a devenit un pic mai prudent, s-a dovedit că nu mai este un politician chiar atât de puternic și că raitingul lui se apropie de zero. Iar cel mai puternic politician și cel mai susținut de Moscova a devenit Igor Dodon. Și dacă ne-am imagina că mâine Moscova va decide să renunțe la Voronin și Dodon, va apărea o a treia figură în calitate de lider al forțelor pro-ruse. Și aici, în Ucraina, a fost așa mereu. Așa că este evident că în spatele tuturor acestor oameni stă Vladimir Putin”, a explicat Vitali Portnikov pentru Europa Liberă. Totodată, analistul politic de la Kiev a vorbit și despre „soarta de neinvidiat” pe care o va avea Igor Dodon, liderul PSRM, în politica din R. Moldova. „În ceea ce-l privește pe dl Dodon, el este un fel de Medvedciuk moldovenesc. Este omul căruia Vladimir Putin i-a dat – așa cum dădea hanul din Ardân – dreptul de domnie în Moldova. Medvedciuk are drept de domnie în Ucraina, pe care nu-l valorifică în niciun fel, iar Dodon a avut drept de domnie în Moldova. Și chiar l-a realizat, a fost președintele țării voastre. Acum s-a încheiat. Dodon va mai rămâne un anumit timp lider al taberei politice pro-ruse, până când la Kremlin se va decide că această tabără are nevoie de un alt lider. El se poate menține în această ipostază destul de mult timp. Însă este puțin probabil ca această tabără să câștige puncte. Și în acest sens soarta dlui Dodon este de „reprezentant al altei țări în viața politică a propriei țări”. O soartă de neinvidiat”, a remarcat expertul. Amintim că în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în Parlamentul de la Chișinău au acces trei formațiuni politice. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, care va avea 63 de mandate de deputat, urmat de Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor – cu 32 de mandate și Partidul „Șor”, care s-a ales cu 6 mandate de deputat. Articolul Expert ucrainean, despre soarta lui Dodon după ce a pierdut „dreptul la domnie în R. Moldova” oferit de Putin apare prima dată în InfoPrut.