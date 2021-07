Activiștii au demonstrat că se poate. Roșia Montană, inclusă în Patrimoniul UNESCO

14:10

O guvernare profesionistă, mai puține scheme de corupție, stabilitate pe câțiva ani înainte și previziunea controalelor de stat. Sunt cerințele antreprenorilor către următorii deputați. Vlad Șuleanschi, fondator Smokehouse O guvernare profesionistă (cât de posibil), care are drept scop reforme de lungă durată, pe mai mult timp – cel puțin 2-3 ani. Parlamentul să voteze legi care să stimuleze antreprenorii, sau cel puțin să nu ne […]