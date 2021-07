Pfizer estimează că va câştiga 33,5 miliarde de dolari în acest an din vânzarea de vaccinuri anti-Covid

Grupul farmaceutic american Pfizer Inc şi-a îmbunătăţit, miercuri, estimările privind vânzările de vaccinuri Covid-19 în acest an, până la 33,5 miliarde de dolari, cu 28,8% mai mult faţă de previziunile anterioare, în condiţiile în care ţările din întreaga lume se grăbesc să îşi asigure aprovizionarea cu doze de vaccin, informează Agerpres.ro Pfizer a precizat că [...] Articolul Pfizer estimează că va câştiga 33,5 miliarde de dolari în acest an din vânzarea de vaccinuri anti-Covid apare prima dată în Știri din Moldova.

