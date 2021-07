Naționala de fotbal a României, eliminată de la Jocurile Olimpice, după ce a remizat cu Noua Zeelandă

18:20

Mike Howe, solistul formației Metal Church, ne-a părăsit la doar 55 de ani. Nu au fost oferite inca detalii cu privire la cauza mortii artistului, scrie metalhead.ro. Stirea a fost data pe canalele de social media de catre Metal Church printr-un postare: It is with our deepest regrets that we must announce the passing of our […]