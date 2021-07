COD GALBEN de COVID-19 în capitală!

09:00

Amintirea zilei și a unei lumi care continuă să supraviețuiască împotriva curentului. Pâinea la țest din Oltenia. How to bake a magic bread. 8 photos and a neolithic tradition from Oltenia, România, scrie La blouse roumaine Câmpia Olteniei, cu terenurile sale foarte fertile a favorizat din cele mai vechi timpuri cultivarea cerealelor. Numeroasele vestigii […] Articolul Cum coacem pâine la ŢEST apare prima dată în AgroTV.