Angajații unei companii de construcții, trimiși pe banca acuzaților pentru prejudicierea investitorilor în apartamente cu peste 40 mln lei

10:10

Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova a notificat Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România cu privire la câştigarea procesului de selecţie pentru proiectul de twinning "Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector" de către consorţiul format din Banca Naţională a României, Banca Centrală a Regatului Ţărilor de Jos şi Banca Lituaniei, informează BNR printr-un comunicat, citat de Agerpres. Proiectul privind "consolidarea...