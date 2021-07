Care va fi frecvența și traseul pe care va circula troleibuzul turistic în Chișinău. Călătoria va costa 30 de lei

12:30

Proiectul COOPERA „Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine” este coordonat de Academia de Studii Economice a Moldovei și are scopul de a integra învățământul superior dual (DHE) în țările partenere, de a îmbunătăți capacitatea de muncă și dezvoltarea individuală, de a spori compatibilitatea și continuitatea între cerințele pieței muncii și pregătirea studenților și de a realiza o creșterea economică și integrare socială. Articolul ASEM – coordonatorul proiectului ERASMUS+, COOPERA – contribuie la integrarea învățământului superior dual apare prima dată în #diez.