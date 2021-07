Interesul joacă fesul la Ștefan Vodă: Au câștigat un proiect de 10 mil. de lei, dar aleșii locali se opun realizării lui

14:30

E gata: Juventus i-a trântit ușa în nas lui Ronaldo! Sky Sports anunță că telenovela s-a încheiat Cristiano Ronaldo (36 de ani) mai are contract cu Juventus doar un an, iar "Bătrâna Doamnă" nu-i va oferi starului portughez o nouă înțelegere, scrie Sky Sports. Bianconerii au luat această decizie din cauza pretențiilor financiare ale lui CR7, considerate exagerate. Ronaldo are un salariu de 30 de milioane de euro pe an, iar în situația în care întreg fotbalul mondial a fost afectat de pandemia de...