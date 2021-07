139 de cazuri noi de COVID-19 și două decese, înregistrate în ultimele 24 de ore

11:30

An de an, din bugetul unor ministere și agenții de stat se cheltuie milioane de lei pentru ca cei care conduc aceste instituții să beneficieze de vile de odihnă pe malul Nistrului, în complexul de la Holercani. În anul 2020, an pandemic, 11 conducători ai instituțiilor de stat s-au relaxat la Holercani, pentru locațiunea vilelor...