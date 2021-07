70% dintre adulții din UE au fost vaccinați cu cel puțin o doză de ser împotriva COVID-19, anunță Comisia Europeană

13:20

Educația înseamnă viitor, iar viitorul începe cu tine. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul este o universitate dinamică, recunoscută a fi competitivă pe piața serviciilor educaționale și care oferă studenților cunoștințe profesionale la cele mai înalte standarde și calitate confirmată prin acreditările obținute la nivel național și internațional. USC are în structura sa trei facultăți: Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate, Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice, Facultatea de Drept și Administrație publică ce oferă oportunitatea de studia programe de licență și master care permit studenților să-și dezvolte abilități și competențe solicitate pe piața muncii cum ar fi: IT, economie, inginerie în industria alimentară, inginerie în construcție de mașini, științe ale educației, etc. Întregul colectiv de cadre didactice te așteaptă în marea familie USC pentru a-ți construi viitorul, iar motivele temeinice ți le dăm direct de la lectorii instituției, în cele ce urmează.