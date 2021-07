Trei medalii de bronz și o mențiune de onoare pentru Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Fizică

18:10

Termenul IT, adică tehnologia informației, a fost folosit pentru prima dată în 1958 într-un articol publicat în revista Harvard Business Review, în care autorii afirmau că: Noua tehnologie încă nu are un nume bine stabilit, noi o vom denumi „tehnologia informației”. Pentru mulți dintre noi IT înseamnă doar tot ce este legat de computere, site-uri […]