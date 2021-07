EDITORIAL // Va fi cum a mai fost, plus un jilț cărat de Maia Sandu după ea

16:00

"Deputatul Sergiu Litvinenco a ieșit cu declarații, bazate pe o sursă anonimă, afirmând că după alegeri în Ministerul Afacerilor Interne s-ar face angajări masive. Vreau personal să infirm acest fals și să atrag atenția instituțiilor mass-media despre riscul tirajării unei informații care nu corespunde realității.Echipa MAI, pe care am onoarea să o conduc, o pot spune ferm că este una profesionistă și integră, iar fiecare angajat își îndeplinește sarcinile onest. Roadele specialiștilor nu s-au lăsat așteptate. Am depolitizat la maxim instituția, am reușit să păstrăm în toate subdiviziunile profesioniștii valoroși, am majorat salariul polițiștilor cu 10%, peste 4700 de subofițeri obținând o majorare cu circa 1000 de lei", a scris Voica pe Facebook.Ministrul de interne a avut un mesaj și pentru succesorul său.