Protejat: Mă mut pe vară din țară. 7 destinații care să te inspire

16:30

Oportunitate inedită pentru începătorii din domeniul IT! Proiectul Tekwill, în parteneriat cu StrategEast lansează inițiativa „Epam UpSkill” – un program de instruire și/sau recalificare pentru cei care au început a „cocheta” cu tehnologiile informaționale sau sunt la început de cale în domeniul IT, care va finaliza cu un contract de angajare în compania IT globală […] The post Instruire și angajare într-o companie IT globală. Aplică la programul „Epam Upskill” și lansează – te în carieră appeared first on Moldova.org.