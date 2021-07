7 întrebări „inofensive” pe care este bine să le adresezi partenerului chiar de la primele întâlniri

16:30

Ecaterina Gurscaia, o tânără plină de viață a primit într-o zi o veste pe care nimeni niciodată nu și-ar dori să o audă. Tânără mamă a fost diagnosticată cu cancer (Limfoma Hodgkin). Ecaterina spune că are de gând să învingă boala. Iubește viața și vrea să fie alături de copilul ei. Tratamentul de care are […] Ecaterina Gurscaia luptă cu cancerul și are de gând să îl învingă! Viața ei depinde de 80 de mii de euro