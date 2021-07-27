ÎN 2020, PROFITUL COMPANIEI EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S-A RIDICAT LA 112 MIL. LEI, ÎN CREȘTERE CU 21,6 MIL. LEI FAȚĂ DE ANUL 2019
Infotag, 27 iulie 2021 15:30
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