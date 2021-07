Caz nefericit într-o familie din Rîbnița: O fetiță de doi anișori a ajuns la spital, după ce a băut diluant de vopsea

13:40

De pe traseul M14 am făcut la dreapta pe un drum lung, alb, presărat cu moloz. De satul Mîndrești, raionul Telenești, ne mai despărțeau câțiva kilometri. Înaintam cu greu prin micile pietricele care chemau la duel cauciucurile roților. Pe de o parte și pe de alta – frumusețe neprelucrată. Lacuri, păduri și un segment de serpentine care te făceau să uiți că ești într-o Moldovă fără munți. O adâncitură în moloz ne-a dat de știre că intrăm în sat. Navigatorul ne-a îndrumat până la o margine de localitate, ne-a zis că am ajuns și a tăcut. Tot ce vedeam în jur era un stadion vechișor și o stație de așteptare a transportului public. Am format un număr de telefon, iar de la celălalt capăt al firului imaginar am auzit o voce ușor grăbită care a întrebat unde suntem. După câteva indicii pe care le auzeam prin difuzor și alte câteva minute de mers prin sat, am ajuns pe o stradă largă cu asfalt ce trecuse demult de prima tinerețe. Pe stânga, într-o clădire spațioasă cu un singur etaj – Sectorul de Poliție N1. Telenești. La poartă ne-a întâmpinat polițistul Igor Bologan, un bărbat înalt, spătos și brunet, care ne-a spus încă din primele clipe că „nu dispune de prea mult timp”. Îl cheamă datoria.