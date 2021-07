Un bărbat a fost găsit zăcând la sol în stare de inconștiență pe o stradă din municipiul Bălți

13:50

Un șoim flămând a lansat un atac asupra unei drone, la altitudinea de 700 de metri. Pasărea de pradă a adus drona în gheare până pe pământ, a inspectat-o și apoi și-a luat zborul. Atacul a fost filmat de camera de luat vederi de pe dronă, potrivit Digi24.