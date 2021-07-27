FMI A APROBAT O NOUĂ PROCEDURĂ DE DISTRIBUIRE A DREPTURILOR DE ÎMPRUMUT, CARE VA PERMITE MOLDOVEI SĂ PRIMEASCĂ ÎN ANUL 2021 PESTE $400 DE MIL.

Infotag, 27 iulie 2021 14:00

FMI A APROBAT O NOUĂ PROCEDURĂ DE DISTRIBUIRE A DREPTURILOR DE ÎMPRUMUT, CARE VA PERMITE MOLDOVEI SĂ PRIMEASCĂ ÎN ANUL 2021 PESTE $400 DE MIL.

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