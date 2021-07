PAS oferă unele detalii cu privire la agenda ședinței de joi și modul cum vor fi partajate funcțiile în Parlament

15:30

Eșecurile nu se vor lăsa așteptate. Ele sunt firești în cazul tuturor guvernărilor, dar PAS pare a fi mai predispus decât oricare alt partid la acestea. În primul rând, pentru că nu are prea multă experiență politică. În al doilea, pentru că are de făcut prea multe reforme, are de votat bugete strânse și restrictive, […] Articolul O victorie la… PAS (II) apare prima dată în Gazeta de Chișinău.