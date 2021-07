Paseo del Prado, parcul Retiro din Madrid şi 3 situri asiatice, incluse în patrimoniul mondial UNESCO

15:30

Primele 4 autobuze cu parcurs din Norvegia, din cele 18 ajunse la Chişinău, vor fi puse pe rute în suburbii, în scurt timp. Anunțul a fost făcut de edilul capitalei, Ion Ceban, potrivit căruia, în această săptămînă începe testarea autobuzelor.Mai exact, autobuzele sînt programate pe rutele nr. 2 (or. Cricova), nr. 11 (or. Durleşti), nr. 16 (or. Vatra) și nr. 39 (com. Bubuieci).„Am