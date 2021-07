Vitali Portnikov: Nu este suficient să ai toată puterea. Trebuie să înțelegi cum să gestionezi această putere

13:40

Președinta Maia Sandu va începe consultările cu fracțiunile parlamentare joi, după a doua ședință a noului Parlament, pentru numirea candidatului la funcția de premier. Liderul interimar al partidului pro-prezidențial PAS, Igor Grosu a declarat luni că partidul său are un candidat, la fel cum are candidați și pentru structurile de conducere ale Parlamentului. Numele vor fi prezentate joi, după consultări cu celelalte două fracțiuni. În noul Parlamet, PAS are majoritatea cu 63 de mandate, urmat d...