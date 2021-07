VIDEO O furtună de nisip din SUA a provocat o ciocnire cu implicarea a 20 de mașini pe o șosea. Cel puțin șapte morți

12:00

Pentru a avea o carieră de succes în IT, Universitatea de Stat din Moldova – cel mai mare centru universitar din Republica Moldova – te invită să depui dosarul la concursul de Admitere 2021 la Facultatea de Matematică și Informatică, și la Facultatea de Fizică și Inginerie. IT la Facultatea de Matematică și Informatică, USM […] Articolul Cariera în IT începe la USM! De ce să depui dosarul la facultățile Matematică și Informatică și Fizică și Inginerie apare prima dată în Realitatea.md.