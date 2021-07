Cod galben de caniculă în toată țara. Temperaturile vor urca până la 35 de grade Celsius

13:00

Pe 31 iulie, la ora 20.00, într-o parcare de pe strada V. Micle din Chișinău are loc Concertul de Deschidere al ediției a VI-a a festivalului de muzică clasică Moldo Crescendo. Motto-ul ediției din acest an este – #offline. Muzicienii își doresc, ca după mai bine de un an de pandemie, de distanțare socială și timp petrecut în fața ecranelor – să ne revedem la concerte offline, să ieșim din case și din internet și să ne conectăm cu oamenii și muzica.