Diversitatea, echitatea și incluziunea în comunitatea IT. Sectorul IT promovează egalitatea de șanse și devine mai incluziv

12:20

E vremea de pus castraveții la murat. Dacă ai de gând să pui aspirină în borcan „ca să țină mai bine”, să știi că faci o greșeală. De asemenea, este periculos să păstrezi compotul cu vișine cu sâmburi mai mult de un an. Iar dacă vrei să pui ardei și gogoșari prăjiți la borcan, să […] The post De ce să nu pui aspirină în murături și alte reguli de urmat în aprovizionarea beciului appeared first on Moldova.org.