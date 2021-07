Parlamentul a luat pauză până joi

08:50

Probe recoltate de la pacienții cu forme atipice de COVID-19 au fost expediate în Germania pentru a stabili prezența sau absența noilor tulpini Delta și Lambda. O ministra interimară a sănătății Tatiana Zatîc, potrivit căreia, deocamdată, țara noastră nu are confirmată decât prezența tulpinei Alfa (britanice). Potrivit ei, pentru a... The post Tatiana Zatîc: Deocamdată nu avem confirmată prezența tulpinilor Delta și Lambda appeared first on Portal de știri.